Benevento 5, serata di presentazioni in vista dell'esordio in Serie A Svelate le nuove maglie da gioco della squadra giallorossa

Serata da incorniciare al PalaTedeschi, con il Benevento 5 che ha presentato la nuova stagione che lo vedrà al campionato di Serie A futsal. Il sodalizio giallorosso ha presentato le nuove maglie da gioco, tra l'entusiasmo generale in vista dell'esordio nel massimo campionato. Per l'occasione, il Benevento 5 ha messo in evidenza anche la squadra B, il settore giovanile e la scuola calcio Pasta Rummo. Il delegato allo sport coni, Mario Collarile, è stato nominato ambasciatore della società in Italia.

Soddisfatto il presidente Di Fede: "È necessario il supporto delle aziende e del pubblico. Noi ci mettiamo il massimo impegno ma con l'appoggio delle istituzioni credo che sarà tutto più lineare". Il dg Collarile ha poi sottolineato: "Oggi nonostante i sacrifici e gli sforzi insieme ai partner, devo dire che il palazzetto non è ancora pronto per ospitare la Serie A. Spero che le problematiche si risolvano e le istituzioni ci siano vicine. Svolgiamo il nostro ruolo nel sociale, la gente ci sostiene, ma il Benevento 5 ha bisogno di aiuti reali e concreti". Ha concluso Mario Ferraro: "Da tanti anni la dirigenza sta lavorando per cambiare la cultura relativa a quegli sport considerati minori. Lo dirò all'infinito: questo sport mantiene il tessuto sociale e quest'anno abbiamo avuto un ingresso importante di imprenditori di spicco che hanno sposato il nostro progetto sociale portando nuova linfa con le proprie idee".