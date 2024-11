Ginnastica ritmica: la sannita Vitale si prende il podio nazionale Nell'individuale allieve gold, l'atleta classe 2015 si prende un'altra importante medaglia

Venerdì 1 Novembre 2024 al palasport di Cervia si sono svolte le finali nazionali del campionato individuale Allieve Gold dove la ginnasta Serena VITALE dell’ASD JUVENILIA di Cava De’ Tirreni ha conquistato un prestigiosissimo terzo posto del podio su 25 atlete, traguardo molto importante sia per la società e soprattutto per la giovanissima atleta di classe 2015 che le consentirà di far parte di un team di atlete d’interesse nazionale.

L’intera famiglia JUVENILIA ha seguito con trepidazione tutte le fasi di questo campionato, congratulandosi con la piccola Serena e l’allenatrice Ilenia SIVOCCIA brava a motivare ed a esaltare le doti della ginnasta.

Sicuramente soddisfatti anche il presidente Antonio Magliano e la dirigente Raffaella Cammarota che tanto si impegnano a sostenere un progetto sportivo ancora poco seguito ma nello stesso tempo tanto apprezzato da chi ne entra a far parte.