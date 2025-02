Benevento 5 shock: aggredito Renga, la denuncia del club giallorosso I fatti raccontati dalla società attraverso un comunicato

Di seguito, il comunicato integrale inviato dal Benevento 5:

"La gara tra Valle Telesina e Benevento 5 'B', valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie D, è stata sospesa dopo un'aggressione ai danni del nostro portiere Francesco Renga, ad inizio del secondo tempo sul risultato di 4-1 in favore dei padroni di casa. Renga è stato colpito da un pugno presumibilmente da una persona locale ed è stato trasportato in ospedale. Nel rettangolo di gioco sono entrate anche altre persone che hanno spintonato gli altri giocatori e dirigenti giallorossi mentre questi cercavano di calmare le acque. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla normalità: la squadra comunque non ha voluto proseguire la partita sia per accertarsi delle condizioni del compagno sia perché ormai non sussistevano più i presupposti per proseguire l’incontro.

Il Benevento 5 condanna da sempre ogni forma di violenza dentro e fuori dal campo ed alza la voce in particolar modo dopo questo squallido episodio. La seconda squadra è stata creata con l'intento di far crescere dei giocatori della propria cantera e creare coesione all'interno di un ambiente sano presente da anni in ambito nazionale. È inaccettabile subire degli attacchi del genere in una partita di futsal: non si vuole e non si deve essere il bersaglio di nessuno. Qualsiasi sarà la decisione del Giudice Sportivo, chi ha compiuto questo gesto ha già perso in partenza.

Un forte 'in bocca al lupo' al nostro Francesco Renga che è ancora in ospedale per ulteriori accertamenti: lo aspettiamo quanto prima a difendere la porta del PalaTedeschi".