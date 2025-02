Rugby, l'Ivpc Benevento vince il derby con il IV Circolo Successo per i ragazzi guidati da Fusco nel ricordo di Aldo Guerra

Nel ricordo commosso di Aldo Guerra, che nella gara del 3 novembre scorso guidava dalla panchina i suoi ragazzi, al campo Dell'Oste di Pacevecchia è andato in scena il secondo derby cittadino della stagione che conclude il girone d’andata della fase 2 interregionale. Entrambe le squadre erano reduci da due vittorie contro le squadre pugliesi, ieri era in palio la supremazia nel girone. Davanti ad oltre 500 spettatori, in un pomeriggio di sole e su un terreno di gioco della giusta gradazione di morbidezza si parte col Benevento costantemente nella metà campo avversaria e nei primi dieci minuti ha ottenuto cinque calci di punizione a favore e ne ha sfruttati al meglio uno con una meta di punizione per crollo volontario di un carrettino avanzante formatosi dopo una rimessa laterale (7 a 0). Il IV circolo non è riuscito ad entrare nei 22 avversari e ha ottenuto i primi punti con un calcio di punizione al 22’ cui prontamente ha risposto Cioffi al 23’ con un calcio di punizione che ha centrato i pali (10 a 3). Il IV Circolo non è riuscito a trovare idee e spinta per imbastire azioni d’attacco pericolose a causa dell’attenta fase difensiva del Benevento fatta di placcaggi pronti ed efficaci. La squadra di casa però non è riuscita a trasformare in altre mete la mole di gioco sviluppata in attacco.

Il secondo tempo ha visto in campo un IV Circolo più arrembante che nei primi venti minuti si è riversata nella metà campo avversaria dimostrando maggior freschezza atletica e una certa incisività che hanno fruttato alcune punizioni a favore, una delle quali porta alla meta. Dopo una chiara occasione di meta del IV Circolo bloccata da un provvidenziale placcaggio di Carandente, il Benevento ha ricominciato a macinare gioco e grazie alla mischia dominante, che da sempre ne è il marchio di fabbrica, ha ottenuto una meta col “trattore”, entrando in area di meta con l’intero pacchetto e palla toccata a terra dal mediano Aliberti. Meta non trasformata, al 31’ (15 a 8). La partita è stata avvincente e al 36’ Il IV Circolo ha calcaito in mezzo ai pali una punizione (15 a 11). Al 44’, a seguito della ennesima mischia vinta, il Benevento ha ricamato una splendida azione alla mano che ha visto protagonista l’intera catena dei trequarti con la finalizzazione di Sabella e la trasformazione di Cioffi. Risultato finale 22 a 11. Così il Benevento si porta a 14 punti, il IV Circolo rimane fermo a 9 punti al secondo posto. Terzo è Brindisi con 6 punti dopo la vittoria odierna (33 a 0 sul Santeramo, ultimo a 0.

Benevento: Botticella, Sabella, Ciampa F.,Ciampa G. Carandente, Cioffi, Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Arati, Palomba, D'Addio, Colantuono, Tretola (cap.), Knadil

in panchina: Ranaldo, Colantuono, Pace, Cioccio, Luciani, Russo C.

All. Annibale Fusco

IV Circolo: Mastropietro, Iadarola, De Minico A., Altieri, Timossi, Nicastro (cap.), De Minico F., Luciani, Rossi, Vetrone, Di Grazia, Capozzi, Schiavo, Iannone, Melito

In panchina: Calandini Gia., Izzo, Calandini Ge., Zagarese, Spinazzola, Russo Lo., Parrella

All. Antonio Manzo