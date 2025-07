Trail dei laghi fortorini: una corsa tra natura, borghi e laghi Prima edizione della gara, sostenuta con forza dal sindaco di Foiano

Una corsa tra natura incontaminata, borghi autentici e laghi suggestivi: è questo lo spirito del primo Trail dei Laghi Fortorini, in programma sabato 12 luglio con partenza alle ore 17:00 da San Giorgio la Molara e arrivo a Foiano di Val Fortore. L’evento, alla sua edizione d’esordio, ha già fatto registrare un grande successo di partecipazione: saranno 200 gli atleti al via, provenienti da tutta la Campania e dal Sud Italia.

Organizzata dalla Napoli Nord Marathon con il patrocinio del Coni e della Fidal, la manifestazione si sviluppa su un percorso di 10 chilometri che attraversa alcuni dei paesaggi più affascinanti del Beneventano, toccando i comuni di Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavoti e Molinara, prima dell’arrivo a Foiano. Un tracciato immerso nel verde, tra colline e strade rurali, con i laghi Mignatta e San Giovanni a fare da cornice alla partenza e all’arrivo.

Marco Olmo testimonial d’eccezione

A rendere ancora più speciale questa prima edizione sarà la presenza, in qualità di testimonial, di Marco Olmo, leggenda vivente dell’ultramaratona. A 76 anni, l’atleta di Alba continua a essere un simbolo di determinazione e passione per lo sport. La sua partecipazione rappresenta un valore aggiunto per una gara che punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario nazionale del trail running.

Una vetrina per il territorio fortorino

Oltre all’aspetto sportivo, il Trail dei Laghi Fortorini rappresenta un’occasione importante di valorizzazione del territorio. I podisti e i loro accompagnatori potranno scoprire le bellezze naturali e culturali della zona, contribuendo alla promozione del turismo sostenibile e dell’economia locale.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto – ha dichiarato Antonio Esposito, responsabile organizzativo – e ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, in particolare il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Antonio Ruggiero, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa”.

Una gara da non perdere

Il tempo massimo previsto per completare il percorso è di un’ora e 45 minuti, ma l’obiettivo non sarà solo cronometrico: il vero traguardo sarà vivere un’esperienza sportiva in un contesto unico, dove natura, sport e comunità si incontrano.