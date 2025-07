Cestistica Benevento, completata l'iscrizione alla Serie B femminile La nota della società in vista della nuova stagione

La Cestistica Benevento è orgogliosa di comunicare di aver completato con successo l’iter di iscrizione al prossimo campionato di Serie B femminile. Dopo la meritata promozione conquistata sul campo, la società ha deciso di affrontare con determinazione e ambizione questa nuova sfida, consapevole dell’alto livello tecnico e dell’intensità che caratterizzeranno la competizione.

Cestistica Benevento, attesa per i nomi delle atlete

La dirigenza è già al lavoro per costruire un roster competitivo e garantire un’organizzazione all’altezza della categoria. Nei prossimi giorni verranno svelati i nomi delle atlete che comporranno la rosa 2025/2026, insieme allo staff tecnico che guiderà la squadra in questa nuova avventura. Con entusiasmo e impegno, la Cestistica Benevento si prepara a vivere una stagione che si preannuncia ricca di emozioni, con l’obiettivo di continuare a crescere e far appassionare sempre più tifosi.