Scuola Calcio Benevento 5, arriva il riconoscimento del 3º livello La nota del club giallorosso

Il Benevento 5 comunica con orgoglio, di aver ottenuto il riconoscimento dal sistema di qualità del Settore Giovanile Scolastico della FIGC per i Club giovanili, con il 3° Livello per la stagione 2024/2025. Un riconoscimento frutto del lavoro svolto dalla società in questi anni, puntando molto sui giovani del territorio e sulla loro crescita. Un grazie va a tutte le componenti societarie, ai collaboratori, gli istruttori e alle famiglie che hanno creduto nel nostro progetto che per la prossima stagione vedrà diverse novità anche in ambito organizzativo. Entusiasti il Presidente Di Fede e il Direttore Generale Collarile per questo nuovo traguardo raggiunto, frutto del lavoro sinergico messo in atto due anni fa con il Responsabile dell'attività di base Gabriele De Toma. A breve la società partirà con le iscrizioni per la prossima stagione sportiva 2025/2026 con la possibilità di fruire del Voucher Sport della Regione Campania che può essere richiesto fino al 31 luglio attraverso il portale dedicato.