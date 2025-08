Benevento 5, arriva Caruso: i dettagli dell'operazione Il club giallorosso ha trovato l'accordo con il calciatore molisano

Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver trovato l'accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Umberto Caruso. Il giocatore ha firmato fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico di un altro anno al raggiungimento di determinate condizioni.

LA SCHEDA - Umberto Caruso nasce a Campobasso il 24 Giugno del 1993. Muove i suoi primi passi nel futsal con lo Chaminade in C1 nella stagione 2014-15, dove resta anche l’annata successiva in Cadetteria. Nel 2016-17 il passaggio all’Isernia, poi il ritorno allo Chaminade (2017-18). Caruso si trasferisce, nel biennio 2018-2020, al CMB Matera dove disputa i campionati di A2 e A. Nella massima serie ha indossato anche le maglie di Feldi Eboli (2020-21) e Manfredonia (2021-22). Nella stagione 2022-23 l'approdo al Pescara, poi le avventure con Ecocity Genzano e Italservice Pesaro il campionato successivo. L'ultima stagione, infine, tutto a tinte campane: da settembre a dicembre al Napoli, poi il ritorno alla Feldi Eboli vincendo la coppa Italia da protagonista e realizzando una rete in finale.

AMBIZIONE E SCARPITTI - "Benevento è un piazza molto importante, un club serio e ambizioso che ha costruito un roster forte per cercare di tornare subito in serie A - le parole di Caruso.- La presenza di Scarpitti ha inciso molto: in passato ho già lavorato con lui, insieme ci siamo tolti grandi soddisfazioni e non vedo l'ora di ricominciare. Ai tifosi dico di riempire il PalaTedeschi, perché cercheremo di riportare questi colori in serie A".

TORNARE IN A - "Seguiamo Umberto da tanti anni, a dicembre si era già creata l'occasione per portarlo al PalaTedeschi . racconta il dg Antonio Collarile, - in estate si è riaperta questa possibilità e non ci abbiamo pensato due volte. È stato fatto un gran lavoro da parte di tutti, dalla dirigenza a mister Scarpitti, perchè Caruso rappresenta un vero e proprio lusso per questa categoria. Forse nessuno si aspettava un colpo del genere, se un giocatore come Caruso, nel giro della Nazionale e che si gioca titoli come scudetto e coppa Italia da anni, sceglie Benevento fa capire l'ambizione del nostro progetto. Mi permetto anche di sottolineare che l'ingaggio di Umberto è la risposta a tanti scettici che avevano messo in dubbio la nostra volontà di tentare immediatamente il ritorno in A: è e sarà il nostro obiettivo principale".