Exploit dell'Asd Club Ginnastico Benevento alle regionali di aerobica I risultati conquistati dagli atleti sanniti

È un trionfo su tutta la linea quello registrato dall' Asd Club Ginnastico di Benevento ai Campionati regionali GOLD Allievi, Junior e Senior della Federazione Ginnastica d’Italia. Sulle pedane di Pomigliano d'Arco, in occasione delle gare disputate l'8 marzo 2026, la compagine sannita ha firmato una prestazione da incorniciare. Guidato dalla visione della Presidente Liana Stefanini e dalla sapiente Direzione Tecnica di Cristiana D’Anna, il club beneventano ha dimostrato l'eccellente stato di salute del proprio vivaio e dei propri atleti di punta, portando a casa un ricco bottino di medaglie e qualificazioni.

Dominio nel Livello GOLD

I risultati più eclatanti sono arrivati dal Livello GOLD, dove gli atleti beneventani hanno fatto incetta di primi posti:

Categoria Allievi: Nell'Individuale, Elide Errico ha trionfato nel Femminile A2 , mentre Giovanni Frascadore ha conquistato il gradino più alto del podio nel Maschile A2.

Coppie e Trii Allievi: Oro anche nella Coppia Mista grazie all'esibizione impeccabile del duo Frascadore-Errico. Ottimo terzo posto sia per la Coppia Conforme (Gioia Attanasio e Azzurra Vella) che per il Trio (Giovanni Frascadore, Gioia Attanasio e Azzurra Vella). Elide Errico ha inoltre festeggiato un altro primo posto come componente del Gruppo allieve del California Club di Monte di Procida.

Categoria Senior: Prestazioni maiuscole per i veterani, con Chiara Maria Salerno e Alessandro Aiello che hanno dominato rispettivamente l'Individuale Femminile e Maschile, piazzandosi al primo posto. I due hanno poi unito le forze conquistando l'argento nella Coppia Mista Senior.

Brillano i Talenti del SILVER e le Giovanissime

Le soddisfazioni non si sono limitate al massimo circuito competitivo. Nel Livello SILVER, i ginnasti hanno ottenuto piazzamenti di grande rilievo:

Campionato Aerostart: Medaglia d'argento per il Gruppo formato da Flavia Lombardi, Marika De Rienzo e Amelia Russo.

Silver Eccellenze: Amanda Renè Pisco (Individuale Femminile JB) ha brillantemente staccato il pass per la fase interregionale Centro Sud.

Settore Preagonistico: Grande orgoglio per il vivaio (6-7 anni), con le piccole Gabriella Anzovino, Matilde Errico, Soraya Festa e Ginevra Testa che hanno superato il Brevetto SuperGym, acquisendo il brevetto di 1° livello.

Un exploit che premia il talento degli atleti ma anche il lavoro instancabile di tutto lo staff tecnico del settore Aerobica, composto da Angela Calicchio, Martina Iammarino, Chiara Salerno, Antonella Ciullo e Roberta Gilardi, veri architetti di questo successo tutto sannita