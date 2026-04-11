Nuova gioia per lo sport sannita: il Benevento 5 torna in Serie A Obiettivo raggiunto per la formazione giallorossa dopo la conquista della Coppa Italia

Il Benevento 5 ha conquistato la promozione in Serie A. Dopo la vittoria in Coppa Italia, la formazione giallorossa ha tagliato il traguardo in campionato a una giornata dalla fine dei giochi, grazie alla vittoria conquistata in casa della Lazio col punteggio di 5-4. Serviva un successo al Benevento per poter dare il via ai festeggiamenti, a prescindere da ciò che avrebbe fatto il Sulmona Futsal che, per la cronaca, ha pareggiato contro il Cadi Antincendi futura, con il divario in classifica che si è allargato a sei lunghezze. Il Benevento 5 celebra una stagione straordinaria, con ben due trofei che vanno ad arricchire l'albo d'oro di una società che si era posta sin da subito l'obiettivo della massima serie, dopo la retrocessione che si è consumata nella scorsa annata. Grande soddisfazione per tutta la dirigenza e per la squadra, capace di conquistare un risultato molto importante che dà lustro all'intero sport sannita.