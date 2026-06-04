Telese Terme, grande soddisfazione per la Scuola Basket Città dei Ragazzi Importanti risultati raggiunti dai giovani cestisti

La Scuola Basket Città dei Ragazzi continua a raccogliere soddisfazioni dal proprio settore giovanile. Dopo il recente podio conquistato dall’Under 15 alle Final Four di Coppa Campania, arriva un nuovo prestigioso traguardo con la qualificazione della formazione Under 13 alle Final Four Regionali. Città dei Ragazzi sarà infatti protagonista sabato 6 giugno al Palazzetto CONI di Napoli, dove si assegnerà la Coppa Campania Under 13 Maschile. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società telesina e la crescita costante di un gruppo che, partita dopo partita, ha saputo conquistarsi un posto tra le migliori quattro squadre della Coppa Campania. La semifinale vedrà la Scuola Basket Città dei Ragazzi affrontare la Tresana Basket alle ore 17.00. Nell’altra semifinale, in programma alle ore 19.00, si sfideranno Partenope Napoli (squadra di casa) e Basket Arzano. Le vincitrici si contenderanno il titolo regionale, mentre le altre due squadre si affronteranno nella finale per il terzo posto. Per la Scuola Basket Città dei Ragazzi la partecipazione alle Final Four di Coppa Campania rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo. È il riconoscimento di un percorso costruito quotidianamente in palestra, attraverso il lavoro degli atleti, dello staff tecnico e il sostegno delle famiglie, elementi fondamentali nella crescita sportiva e personale dei giovani cestisti. «Raggiungere una Final Four regionale è motivo di grande orgoglio per tutti noi – sottolinea coach Antonello Pota –. I ragazzi hanno dimostrato impegno, passione e una straordinaria voglia di migliorarsi durante tutta la stagione. Vivremo questa esperienza con entusiasmo e serenità, consapevoli del valore degli avversari ma anche del percorso che ci ha portato fin qui». La presenza di due squadre della Scuola Basket Città dei Ragazzi nelle fasi finali delle competizioni regionali nel giro di pochi giorni rappresenta un ulteriore attestato della qualità del progetto tecnico e formativo portato avanti dalla società, da sempre impegnata nella promozione del basket giovanile sul territorio. La società invita famiglie, appassionati e sostenitori a seguire e incoraggiare i giovani atleti in quello che si preannuncia come un grande appuntamento di sport e aggregazione.