Bronzo nella sciabola per il sannita Fioretti nei campionati paralimpici Importante risultato raggiunto. Soddisfazione per l'Accademia Olimpica Furno

Bronzo nella sciabola per Luigi Fioretti ai Campionati italiani paralimpici “Frecciarossa”, disputati a Roma nello scorso fine settimana. Un risultato di rilievo per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, che torna dalla rassegna tricolore con un podio prestigioso e di assoluto valore. Il bronzo conquistato nella sciabola conferma la crescita dell’atleta paralimpico sannita, protagonista di una prova solida e convincente in una delle competizioni più importanti del panorama nazionale. A rendere ancora più significativa la trasferta romana è stato anche il settimo posto ottenuto nella spada, che testimonia la qualità del percorso tecnico e la competitività espressa da Fioretti su più armi. Il piazzamento raggiunto è il risultato di un lavoro costante, costruito ogni giorno in palestra tra impegno, disciplina e preparazione accurata. Un traguardo che premia non soltanto la prestazione agonistica dell’atleta, ma anche la solidità del progetto tecnico portato avanti dall’Accademia Olimpica. Luigi ha disputato una gara di spessore, mostrando determinazione, maturità e grande lucidità nei momenti decisivi. Questo bronzo nella sciabola è il premio per il lavoro quotidiano in sala e per la dedizione con cui affronta ogni allenamento. Anche il settimo posto nella spada è un risultato importante, che conferma la sua competitività ad alto livello. Siamo orgogliosi del percorso che sta portando avanti. Dichiarano i Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio, artefici con il loro lavoro tecnico di un risultato che dà prestigio all’intero movimento schermistico beneventano.