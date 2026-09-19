Serie A, primo acuto del Benevento 5: vittoria contro il Capurso Successo all'esordio per i giallorossi allenati da Scarpitti

Il GG Team Wear Benevento 5 va sotto, rimonta e porta a casa i primi tre punti stagionali davanti a un PalaTedeschi straordinario. Gli uomini di mister Scarpitti battono un mai domo GTS Global Work Capurso grazie alla tripletta di un super Volonnino e ai gol di Gui e Caruso.

Avanti di misura (e in rimonta)

Scarpitti è senza gli infortunati De Crescenzo e Barichello e opta per il primo starting five stagionale formato da Montefalcone, Rafinha, Pires, Lamas a supporto di Gui. Due assenze anche per Chiaffarato, che deve rinunciare agli squalificati Pedrinho e Hachimi. Il match si sblocca dopo quattro minuti: Volonnino perde palla, per l'arbitro non c'è fallo, Mohabz serve Dudù Taborda che, a porta vuota, sigla lo 0-1 ospite. Dura però pochissimo la gioia pugliese perché il Benevento, nemmeno un minuto dopo, capovolge il risultato in appena dieci secondi con la doppietta di Volonnino. Il Capurso non molla e trova il pari ancora con Dudù Taborda, bravo a girarsi su Sosa e battere Montefalcone. Ma a venti secondi dal termine del primo tempo, Gui realizza il suo primo gol con la nuova maglia e manda le due squadre al riposo sul 3-2.

Prima vittoria

Ad inizio ripresa ci prova il Capurso con Barroso, ma Montefalcone è miracoloso sul secondo palo. A otto minuti dal termine il Benevento 5 trova il 4-2: sugli sviluppi di un corner battuto da Volonnino, Rafinha calcia al volo e il numero 17 ribadisce in rete, completando la sua tripletta e portandosi il pallone a casa. I giallorossi hanno anche la palla del 5-2 con Pires, che calcia alto dopo una respinta di Micoli sul tentativo di Gui. Il gol che chiude definitivamente i conti arriva a due minuti dalla sirena: fallo di mano di Lachaga in area, Caruso non sbaglia dal dischetto e fissa il punteggio sul definitivo 5-2. Parte con una vittoria il nuovo cammino del Benevento 5 in Serie A, ma non c'è tempo per festeggiare: martedì si torna in campo per il turno infrasettimanale, con la squadra di Scarpitti impegnata sul parquet del Vinumitaly Petrarca Padova.

Post-Gara

"C'era grande attesa per questo esordio e per il ritorno in Serie A - le parole di mister Fausto Scarpitti.- È chiaro che di quel gruppo è rimasto soltanto Nino De Crescenzo, che purtroppo oggi era infortunato, quindi la tensione l'avevamo forse più noi che i ragazzi. Loro, però, erano emozionati per questo debutto: c'era tanta gente e questo è stato l'aspetto più bello della giornata. In più c'erano diversi ex in campo, quindi era una partita vissuta con grande intensità da entrambe le squadre. Il Capurso è un'ottima squadra, allenata bene e messa benissimo in campo. Ti dà sempre fastidio e oggi, obiettivamente, Mohabz era in una grande condizione e ci ha creato parecchi problemi. Nel primo tempo abbiamo gestito meglio la gara, nella ripresa siamo stati ancora più bravi perché la squadra ha capito che, per vincere queste partite, devi prima metterti al livello degli avversari in termini di intensità, cattiveria e voglia di vincere. Poi vengono fuori le qualità che abbiamo, che sono sicuramente importanti: a parità di impegno e di lotta, riusciamo ad emergere".

Il tabellino

GG Team Wear Benevento 5-GTS Global Work Capurso 5-2 (3-2 p.t.)

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Pires, Lamas, Gui, Deidda, Mellone, Volonnino, Sosa, Caruso, Rosato, Ciullo. All. Scarpitti.

GTS Global Work Capurso: Micoli, Lachaga, Dudà Taborda, Grandinetti, Barroso, Di Ciaula, Colangelo, Dammacco, Cuscito, Mohabz, Fatiguso, Perri. All. Chiaffarato.

Marcatori: 4'40'' Dudù T. (C), 5'16'' Volonnino (B), 5'21'' Volonnino (B), 16'46'' Dudù T. (C), 19'39'' Gui (B), 32'10'' Volonnino (B), 38'20'' Caruso (B).

Arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Davide Plutino (Reggio Emilia). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).

Ammoniti: Rosato, Gui (B).

Note: falli primo tempo 5-1, falli secondo tempo 1-0.