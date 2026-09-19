Under 17, il Benevento piega l'Avellino: prima vittoria in campionato La squadra di Schiavi si aggiudica il derby dell'Avellola

Benevento-Avellino 2-0

Benevento: Porcelli, Cimmino, Ferretti (22'st Aprovitola), Martello, Comotti (32'st Cuomo), Greco, Filiberti (32'st Calabria), Porta, Schettino, Sirocchi (25'st Lo Russo), Beyai (1'st Sorbo). A disp.: Esposito, Gargiulo, Cucciniello, Ferraro. All.: Schiavi

Avellino: Spinazzola, Mastantuono (36'st Gaudino), Belardo (1'st De Simone), Preziosi, Berini, Acri, Gaglione (1'st Rossini), Di Gregorio, Sorrentino (12'st Villari), Lamberti, Verrazzo (32'st Cirillo). A disp.: Iandolo, Mele, Giuliano, Caramiello. All.: Fusco

Arbitro: Diomaiuta di Salerno. Assistenti: Di Minico di Ariano Irpino e Adinolfi di Salerno

Marcatori: 11'st Ferretti, 20'st Sorbo

Primo sorriso in campionato per l'under 17 del Benevento. Dopo le due sconfitte con Roma e Catanzaro, nonostante le prestazioni positive, i giallorossi hanno vinto questa mattina all'Avellola contro l'Avellino. Le marcature sono arrivate tutte nel secondo tempo e hanno portato le firme di Ferretti e Sorbo che hanno deciso il derby. La squadra allenata da Schiavi, con questa vittoria, balza a quota tre punti in classifica. Nel prossimo weekend ci sarà la sosta per le nazionali: il campionato riprenderà il 4 ottobre, quando il Benevento sarà di scena in casa del Lecce.