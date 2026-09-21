Benevento 5, sfida al Petrarca. Scarpitti: "Trasferta complicata" I giallorossi cercano la continuità nella trasferta di Padova

Dopo il vittorioso debutto in campionato, il GG Team Wear Benevento 5 torna in campo per il turno infrasettimanale. La squadra di mister Scarpitti sarà di scena domani, alle 20.45, sul parquet del Vinumitaly Petrarca alla Palestra Gozzano di Padova. Marco Moro (Latina) e Vincenzo Cannistrà (Catanzaro) saranno gli arbitri dell'incontro, mentre Martina Piccolo (Padova) la cronometrista. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

LA VIGILIA – "Ci aspetta una trasferta complicata anche dal punto di vista logistico, perché dobbiamo andare fino a Padova - le parole di mister Fausto Scarpitti.- Sarà un impegno importante per un gruppo che venerdì ha dato tantissimo e ha lottato fino alla fine. Ho dovuto alzare il minutaggio di alcuni giocatori per via delle ammonizioni e di alcune situazioni che si sono create durante la gara, ma noi dobbiamo pensare una partita alla volta. Testa alla sfida contro il Vinumitaly Petrarca, una squadra tosta nonostante la sconfitta all'esordio contro Napoli: basta ricordare la finale di Coppa giocata a marzo ad Ancona. Vogliamo dare continuità alla vittoria contro il Capurso".