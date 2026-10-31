Il Benevento 5 torna alla vittoria: blitz in casa del Sala Consilina Successo per i giallorossi guidati da Scarpitti

Il GG Team Wear Benevento 5 si aggiudica il derby contro lo Sporting Sala Consilina e torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. Decidono le reti di Sosa e Gui nel primo tempo: i giallorossi salgono a nove punti in classifica, agguantando il settimo posto.

PARTENZA SPRINT - Scarpitti è senza Montefalcone, con Ditano schierato subito titolare. Barichello, recuperato, parte dalla panchina, mentre Conde deve fare a meno dello squalificato Deivao. Subito pericoloso lo Sporting con un tiro di Biscossi, deviato sul palo da un tocco di Ditano. Al 6' si rompe il ghiaccio: Bueno torna da Nossal, il rilancio del portiere sbatte addosso a Sosa e la palla carambola in rete per il vantaggio del Benevento 5. Non passa neanche un minuto e i giallorossi raddoppiano: lancio millimetrico di Ditano, Gui anticipa Nossal di testa, lo sorprende e trova il raddoppio. Qualche secondo dopo, la squadra di Scarpitti sfiora lo 0-3: ancora Gui protagonista, scappa via in banda e mette la palla al centro, ma Rosato non riesce a deviarla in porta. Lo Sporting prova a rientrare in partita con Walex e Carlos, ma Ditano è attento. Ancora Carlos si rende pericoloso con un tiro al volo, ma si va al riposo sullo 0-2.

IL DERBY È GIALLOROSSO - Nella ripresa lo Sporting ci prova ancora con Carlos, ma l'occasione per chiudere la partita arriva per il Benevento 5: Lamas scappa in contropiede e serve Sosa, ma Nossal, con il petto, evita lo 0-3. Poco dopo, miracolo di Ditano su Brunelli. Tante occasioni da ambo le parti nel finale: il Sala rientra in partita a un minuto dalla fine con un gol di Rossetti, dopo aver schierato il portiere di movimento. A trenta secondi dalla fine Brunelli colpisce il palo e la partita termina 2-1: il Benevento 5 torna a vincere.

POST-GARA - Ci speravo nella vittoria, assolutamente - analizza mister Scarpitti al termine della gara.- Siamo in un momento di difficoltà, tra infortuni e squalifiche, e sono proprio questi i momenti in cui squadre come la nostra devono riuscire a compattarsi e a disputare partite di grande sacrificio, come questa. Certamente abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, poi è venuta fuori la forza del Sala. Abbiamo dovuto sudare per portare a casa questo risultato.Forse il valore aggiunto, in termini di centimetri, si misura proprio in porta. Riccardo ha fatto una grossa prestazione, ancora più significativa se si considera che è con noi da appena due giorni. Sono molto soddisfatto della sua prova: ci ha dato una grande mano e aveva l'onere di sostituire un ottimo portiere come Montefalcone. Oggi si è dimostrato assolutamente all'altezza. Dopo una partita del genere è ovvio che la squadra acquisti fiducia e riesca a trovare anche il modo di affrontare gare che, sulla carta, possono sembrare più difficili. Oggi era obiettivamente una partita spartiacque, in un momento in cui, ripeto, eravamo in difficoltà. Avevamo bisogno di una grande prestazione, al di là del risultato, che per fortuna è arrivato. Sono veramente contento perché la squadra ha risposto bene. Questo sicuramente creerà un'inerzia positiva, che ci permetterà di arrivare al prossimo impegno con maggiore fiducia. Avremo due settimane per recuperare le forze, ricostruire le energie e recuperare gli infortunati. Quindi questa potrebbe essere una partita capace di cambiare un po' il nostro girone d'andata".

Il tabellino

Sporting Sala Consilina-GG Team Wear Benevento 5 1-2 (0-2 pt)

Sporting Sala Consilina: Nossal, Igor, Walex, Rossetti, Foti, Guerra, Bueno, Brunelli, Fedele, Biscossi, Marmo. All. Conde.

GG Team Wear Benevento 5: Ditano, Rafinha, Volonnino, Lamas, Caruso, Deidda, De Crescenzo, Gui, Rosato, Sosa, Barichello, Ciullo. All. Scarpitti.

Marcatori: 5'42'' Sosa (B), 7'11 Gui (B), 38'25'' Rossetti (S).

Arbitri: Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia), Andrea Cini (Perugia). Crono: Emilio Romano (Nola).

Ammoniti: Rossetti, Biscossi (S), Ditano, Rafinha, Volonnino, Caruso, Gui (B).