Miwa Benevento a caccia del settimo sigillo consecutivo A Marigliano esame importante per la squadra di coach Bruno Annecchiarico

Vigilia di campionato per la Miwa Energia Cestistica Benevento, attesa dall'impegno in trasferta sul difficile campo del Marigliano. Una sfida, quella in programma domani alle ore 19, che vedrà i sanniti chiamati all'arduo compito di proseguire la striscia di vittorie consecutive che dura da ben sei turni. Per riuscire nell'impresa coach Bruno Annecchiarico confida in una grande prova dei suoi nonostante le non perfette condizioni di Cavallaro, D'Aronzo e Cavuoto, tutti e tre regolarmente convocati ma reduci da una settimana a ritmi contenuti.

Il coach della Cestistica chiama tutti alla massima attenzione ed è ottimista circa una buona risposta del suo collettivo: "Purtroppo ogni volta ci troviamo a fare i conti con qualche noia inattesa, ma faremo di necessità virtù. Ciò che mi fa pensare positivo è la voglia che riscontro in ogni allenamento, noto miglioramenti su tutti i fronti ma non vuol dire che dobbiamo essere soddisfatti di ciò che stiamo facendo. Gli esami non finiscono mai, e a Marigliano ce ne aspetta uno molto duro da superare. Avremo davanti una squadra dotata di ottime guardie e di un gioco molto veloce. Sono certo che saremo in grado di fronteggiarli con una prestazione di cuore e determinazione, servirà tanto carattere per avere la meglio di una squadra che venderà cara la pelle e che vanta un'ottima tradizione"