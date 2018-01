Miwa Benevento, Marino:"Prima parte di stagione sensazionale" "La squadra è composta da giocatori di grande talento ed esperienza"

Tra qualche giorno sarà già tempo di un nuovo confronto per la Miwa Energia Cestistica Benevento, che con la vittoria sul campo del Marigliano ha confermato le sue forti ambizioni. A fare il punto della situazione a metà settimana è Pierluigi Marino, uno dei protagonisti di un girone di andata da ricordare che ha regalato innumerevoli gioie agli uomini allenati da coach Bruno Annecchiarico.

"La prima parte di stagione è stata sensazionale, chiudere il girone di andata con una sola sconfitta non è cosa da poco. Abbiamo affrontato molte squadre di buon livello e anche nei momenti di difficoltà siamo riusciti a spuntarla con la voglia e la determinazione. Questo è un segnale importante in vista dell obiettivo finale".

Marino si dice soddisfatto anche in relazione ai traguardi raggiunti sul piano personale, uno stimolo in più per proseguire sulla strada intrapresa:

"La mia stagione finora è stata in linea con quanto mi aspettavo. La squadra è composta da tanti giocatori di grande talento ed esperienza, è un piacere giocare con loro. Provo a dare sempre il mio contributo come posso e fare ciò che serve a raggiunte la vittoria seguendo le indicazioni di coach Annecchiarico, un uomo di grande esperienza. Credo che per adesso stiamo riuscendo tutti nel nostro intento, e lo stiamo facendo insieme".

Alle porte c'è il confronto con il Roccarainola (domenica ore 18.30) che non sarà per nulla semplice nonostante il tabellino all'andata abbia segnato un distacco evidente tra le due squadre:

"Queste sono partite insidiose, l'andata è una storia a parte. Roccarainola è una squadra che in casa crea non poche difficoltà alle avversarie, quindi bisogna essere sempre concentrati. E' la loro storia recente a parlare, servirà massima attenzione".

Fino a questo momento per il primo posto è stata una lotta a due tra Benevento e la Pallacanestro Salerno, ma per Marino nulla è scontato:

"Non so se sarà così fino alla fine perché il campionato è ancora lungo ma di certo noi non lasceremo niente al caso. Ci alleniamo sempre molto intensamente per provare a mantenere la testa della classifica e stiamo crescendo molto come squadra. Abbiamo un obiettivo ben preciso e siamo tutti molto determinati nel raggiungerlo".