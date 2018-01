Miwa Benevento corsara a Roccarainola Gli uomini di coach Annecchiarico continuano la propria striscia vincente

La Miwa Energia vince anche a Roccarainola 63-75 e prosegue nella sua corsa in testa alla classifica del torneo di serie D. Match per nulla semplice per i sanniti che riescono a portare a casa due punti fondamentali prendendo il largo nel quarto periodo grazie all’esperienza e alla lucidità. Il Roccarainola ha creato più di un grattacapo alla Cestistica tenendo il punteggio in equilibrio per gran parte del confronto in un pomeriggio meno brillante del solito per gli uomini di coach Annecchiarico. Proprio lui, al termine dell’incontro che ha consegnato alla Miwa la quindicesima vittoria stagionale, si è detto soddisfatto del risultato ma un po’ meno della prestazione.

“Non siamo stati quelli di sempre, ma avevo messo in conto questo rischio in quanto venivamo da una bella vittoria a Marigliano che avrebbe potuto scaricarci più del dovuto. A questo va aggiunto che abbiamo dovuto fare a meno di Fabiano Romano per problemi fisici, e Fabiano è un giocatore molto importante per i nostri schemi. Insomma, sotto canestro ci è mancato qualcosa ma abbiamo compensato con la solita ferocia che ci contraddistingue ormai da inizio campionato. Ora penseremo con attenzione al match con il Parete, da affrontare con un piglio sicuramente diverso. Giocheremo in casa e il fattore campo ci darà senz’altro una spinta in più, ma predico come al solito calma”.

Contro Roccarainola in casa Miwa Energia si è registrato l’esordio in campionato del giovane playmaker Marallo, oltre al ritorno sul parquet di Accettola che ha fornito il suo contributo con 13 punti messi a referto. Assente dell’ultimo minuto, invece, Matteo Cavuoto.

Roccarainola – Miwa Energia Cestistica Benevento 63-75 ( 15-22, 17-13, 14-19, 17-21)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Iarriccio 22, Marallo, Accetola 13, Cavallaro 20, Marino 6, Cavalluzzo 12, D’Aronzo 2, De Martino, Liparulo, Spagnuolo. Coach Annecchiarico.

Roccarainola: Iovino, Napolitano 3, Esposito 12, Orsini 2, Cerullo 19, Dulovic 6, Pace 4, Del Basso 15, Laurenzi.