Di Pasquale il giramondo, Valencia è la sua nuova tappa Il giovane coach sannita lavorerà con i giovani "canterani" della squadra campione di Spagna

Una grande avventura. L'ennesima di una carriera da giramondo. Alessandro Di Pasquale dopo tante esperienze in Italia, e una tappa in Africa, è tornato in Spagna ma questa volta per restarci. Già la scorsa estate e nel periodo di Natale aveva lavorato a Valencia nei classici “camp” che le società organizzano.

E' in una di quelle occasioni che è scoccata la scintilla tra lui e la società campione di Spagna. L'Alqueria del Basket chiama e Di Pasquale risponde, impossibile rifiutare un invito che riempirebbe di gioia chiunque. Il coach sannita lavorerà con i giovani in un contesto di grandissimo livello: nove campi indoor e quattro outdoor. A Valencia, lo scorso anno, è giunto l'attesissimo trofeo di “cempeon de Liga” in una finale giocata e vinta meritatamente contro il grande Real Madrid. Per Di Pasquale, che aveva lasciato il Fracavilla a fine 2017, si tratta di una grande occasione per crescere ancora e migliorare il proprio bagaglio di conoscenze in un paese dove la palla a spicchi è seguitissima. Basta vedere il palmares della “Seleccion”, allenata dall'italiano Sergio Scariolo, e tutti i meravigliosi giocatori partiti dalla penisola iberica e poi sbarcati sotto i canestri a stelle e strisce dove hanno imparato ad essere dominanti.

La Spagna è la nuova casa di un giovane allenatore sannita con grande passione che ha deciso di investire su se stesso inseguendo il suo sogno legato alla palla a spicchi.