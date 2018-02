Basket Sant'Agnese U16 sconfitto a Sorrento 57 a 47 il risultato finale che condanna al ko i sanniti

Si apre con una sconfitta la seconda fase “Gold” del campionato per il Basket Sant’Agnese che sul campo dell’Hertz Sorrento cade per 57 a 45. Punteggio bugiardo che non rispecchia l’andamento del match che ha visto i sanniti ampiamente in gioco e capaci di condurre per larghi tratti. Dopo il 18-13 di fine primo quarto, infatti, gli uomini di coach Capitanio sono riusciti a spostare l’inerzia dalla loro parte dando l’impressione di poter espugnare un campo ancora inviolato in stagione (25-28 al 20’, 38-42 al 30’). Poi, agli albori dell’ultimo periodo il black-out in attacco causato dalla difesa particolarmente maschia messa in campo dai padroni di casa, favorita anche dalla presenza di un solo arbitro a causa della non sostituzione, da parte della Fip regionale, del secondo ufficiale. A questo punto, i giovani sanniti, incapaci di proporre il proprio gioco più tecnico e meno fisico, hanno siglato un solo canestro dal campo (tripla di Musto) negli ultimi 10’ e hanno ceduto alla rimonta degli avversari che, con un parziale di 19-3, hanno chiuso sul 57 a 45 finale.

“Dispiace molto – commenta coach Capitanio – iniziare la fase “Gold” con una sconfitta. Sapevamo di affrontare una squadra assai ostica, capace di perdere una sola partita nella prima fase e che mai aveva permesso ai propri avversari di uscire con i due punti dal proprio palazzetto. Nonostante questo abbiamo fatto una buonissima prestazione per oltre tre quarti meritando a pieno titolo la presenza tra le migliori 24 squadre della regione. Purtroppo però nell’ultimo periodo non siamo riusciti più a produrre il nostro gioco anche a causa della difesa messa in campo da Sorrento, brava ad approfittare di una grave inadempienza della Fip Campania che ha mandato un singolo arbitro per una partita della fase Gold senza nominare il sostituto del secondo. Dal canto nostro siamo stati molto ingenui ad adeguarci al gioco fisico dei nostri avversari senza averne le capacità. Ora l’obiettivo resta quello di reagire e prepararci alla prossima sfida con Piscinola,formazione che reputo tra le migliori del girone”.

HERTZ SORRENTO – BASKET SANT’AGNESE 57-45 (18-13; 7-15; 13-14; 19-3)

Basket Sant’Agnese: Romolo, Melillo 9, Ranauro 5, Serino 3, Musto 26, Centrella, Barletta, Del Regno, Caruso 2, De Simone, Troisi. Coach: Mario Capitanio