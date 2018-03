GS Meomartini, prima fase chiusa con una vittoria La squadra sannita ha battuto la Polisportiva Capaccio 71 a 50

Termina con una vittoria la prima fase del campionato per le ragazze del G.S. Meomartini che nello scorso fine settimana hanno superato la Pol. Capaccio con il punteggio di 71-50.

Dopo un avvio di gara equilibrato le beneventane chiudevano avanti il primo periodo sul 19-20, prendendo il largo nel secondo quarto di gioco alzando il ritmo di gioco e costringendo le padroni di casa a realizzare solo 8 punti grazie ad una buona prestazione difensiva indirizzando cosi le sorti del match in proprio favore con le squadre che andavano al riposo lungo sul 27-44.

Di rientro dagli spogliatoi la musica non cambiava con Bollo e compagne che raggiungevano il massimo vantaggio sul 34-60, punteggio con il quale si apriva il quarto periodo di gioco; le sannite abbassavano leggermente il ritmo controllando comunque il match senza mai correre particolari pericoli sino alla sirena finale, con coach Capacchione che poteva cosi mandare in campo tutte le atlete a sua disposizione.

Tra le beneventane da sottolineare l’ottima prova di Doriana Bollo autrice di ben 22 punti ed unica delle sue ad andare in doppia cifra.

Le ragazze del presidente Antonio Chiusolo dopo una breve pausa saranno attese dalla seconda fase della stagione nella quale essendosi classificate al quinto posto con 20 punti, per via della formula del campionato affronteranno in gare di sola andata, conservando i punti acquisiti nella prima fase, in casa le 4 squadre che la seguono (Melito, Vomero, Partenope e Capaccio) e fuori casa le 4 che la precedono (Family Basket, Marigliano, JuveCaserta, Potenza), al termine della seconda fase la prima in classifica verrà ammessa al prossimo campionato di serie B mentre seconda e terza classificate disputeranno l’unico turno di play-off per definire la seconda squadra promossa.

Di seguito i tabellini:

Parziali: 19-20, 8-24, 7-16, 17-10.

Pol. Capaccio: Vecchio E.B. 2, Di Stefano A. 12, Mottola F., Acito I. 6, Crescenzo M. 3, Turriziani F. 2, Caroccia D., Serra M.E. 4, Caroccia V. 9, De Rosa M. 8, Guarracino F., D’Angelo D. 5. All: Di Spirito G. Ass: Marino S.

G.S. Meomartini: Sandullo A., Pascale J. 7, Formato S. 6, Rapuano C., Meola V., Muscetta M. 6, Ucci A. 7, Bollo D. 22, Viola F. 6, Chiumiento S. 9, Manganiello A. 7. All: Capacchione G. Ass: Cefalo C.