Basket Sant'Agnese U16, arriva un altro importante successo Secondo successo consecutivo per la squadra sangiorgese

Dopo il successo conquistato sul campo del Marigliano, il Basket Sant’Agnese Under16 raccoglie il secondo successo consecutivo battendo tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo la Virtus Piscinola per 44 a 34 nell’incontro valido per il recupero della seconda giornata della fase “Gold”.

Gara poco bella da vedere ma ricca d’intensità nella quale le difese hanno senza dubbio avuto la meglio come già i numeri della vigilia davano ad intendere visto che i sanniti e i partenopei arrivavano alla seconda fase del campionato forti rispettivamente della prima e della seconda miglior retroguardia dei rispettivi gironi della prima fase. Il successo degli uomini di coach Capitanio sa di vera e proprio impresa se si considera lo spessore tecnico dell’avversario, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei più attrezzati per la vittoria del girone come avevano già in parte dimostrato le prime giornate nelle quali Piscinola aveva ottenuto due successi in altrettante uscite con uno scarto medio di oltre 30 punti.

Dopo tre turni della fase “Gold” il Basket Sant’Agnese, forte di due vittorie e una sola sconfitta, rilancia quindi le ambizioni di qualificazione al turno successivo raggiungibile solo con la conquista dei primi due posti del girone.

“Era fondamentale per noi fare una grande prestazione – afferma coach Capitanio – e cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta a Marigliano. Da questo punto di vista la squadra ha risposto alla grande ottenendo un successo convincente sia nella prestazione che nel risultato. Ancora una volta abbiamo vinto di squadra mettendo in atto una difesa asfissiante per tutti i 40’ come dimostrano i soli 34 punti concessi ai nostri avversari. Ora occorre restare con i piedi per terra e lavorare sodo in palestra consapevoli che la strada per arrivare alla qualificazione è assai impervia e ricca di insidie”.

IL TABELLINO

BASKET SANT’AGNESE – VIRTUS PISCINOLA 44-34

Basket Sant’Agnese: Melillo 10, Romolo 4, Ranauro 5, Serino 3, Musto 16, Barletta 6, Del Regno, Caruso, De Simone, Troisi, Attanasio, Centrella. Coach: Mario Capitanio