Meomartini, arriva il dodicesimo successo stagionale Le sannite hanno battuto la polisportiva Capaccio 86 a 29

Dodicesima vittoria stagionale per il G.S. Meomartini ottenuta, dopo lo stop del turno precedente contro la capolista Potenza, nel match casalingo sulla Pol. Capaccio sconfitta con il punteggio di 86-29.

Successo abbastanza agevole dunque per le ragazze di coach Gianfranco Capacchione che, per l’occasione aveva dovuto rinunciare a Doriana Bollo ferma ai box per un fastidio alla caviglia.

Ottimo l’avvio di gara per le padroni di casa che prendevano da subito il largo nel punteggio realizzando nel primo periodo di gioco un parziale di 31-12 con le squadre che al termine del secondo periodo rientravano negli spogliatoi sul 43-14.

Nei minuti di gioco successivi al rientro in campo le beneventane mantenevano, senza mai correre particolari rischi, il controllo della gara incrementando il distacco con le avversarie trovando con maggior facilità la via del canestro, come dimostrato dai parziali successivi che vedevano le padroni di casa concedere in due quarti di gioco alle ospiti soli 14 punti a fronte dei 42 realizzati da Quaranta e compagne.

Da segnalare la prova di Alessia Manganiello classe 2001, miglior realizzatrice delle sue con ben 22 punti messi a referto seguita da Serena Formato a quota 17 e da Annachiara Ucci e Valentina Meola con 14 punti ciascuna.

Le ragazze del presidente Antonio Chiusolo torneranno in campo per la 5a giornata della seconda fase, sabato 21 aprile alle ore 18.00 in quel di Caserta per affrontare la Family Basket che occupa attualmente la 4a posizione in classifica a quota 25 punti.

di seguito i tabellini:

parziali: 31-12, 12-2, 26-5, 16-9.

G.S. Meomartini: Sandullo A., Pascale J. 2, Formato S. 17, Meola V. 14, Muscetta M. 7, Ucci A. 14, Addazio S., Viola F. 2, Chiumiento S. 5, Manganiello A. 22, Amabile M.R., Quaranta R. 2. All: Capacchione G. Ass: Cefalo C.

Pol. Capaccio Paestum: Di Stefano A. 8, Acito I. 2, Caroccia D., Serra M. 7, Elia S. 4, De Rosa M. 7, Guarracino F. All: Di Spirito G.