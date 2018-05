Basket Sant'Agnese, l'U16 batte Marigliano L'under 18 si congeda espugnando Torre del Greco

Un inizio maggio positivo per il Basket Sant’Agnese che ha raccolto due vittorie su due con le formazioni under16 e under18. Non si ferma infatti la marcia dell’under16 che nel recupero dell’ottava giornata della fase Gold ha battuto Marigliano 59 a 37 e ha conquistato così la vetta solitaria della classifica alla vigilia dell’ultimo e decisivo turno. Gara equilibrata solo per i primi due quarti quella andata in scena presso il Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo nella quale i sangiorgesi hanno evidenziato il loro maggior tasso tecnico a partire dal terzo quarto nel quale hanno impresso un break di 19 a 4 che di fatto ha chiuso la contesa. Due punti fondamentali quindi che regalano alla truppa di coach Capitanio la testa della classifica a quota 14 punti quando mancano solo 40’ alla conclusione del campionato. Apertissima pertanto la corsa playoff per accedere ai quali bisognerà, senza dover guardare ai risultati degli altri campi, conquistare altri due punti nello scontro diretto sul difficile campo del Minori, lontano solo 2 lunghezze.

“Faccio i complimenti ai miei ragazzi – afferma coach Capitanio –. Abbiamo fatto nostra una partita solo in apparenza semplice se consideriamo che abbiamo affrontato una formazione che nel girone di ritorno aveva battuto Piscinola e aveva perso solo di 2 sul campo del Minori, due compagini che come noi si stanno giocando l’ingresso ai playoff. Ci avviciniamo all’ultima di campionato consapevoli di affrontare una sfida complicatissima. Andremo su un campo, quello di Minori, ancora inviolato in questa fase Gold, consapevoli però della nostra forza e che saremo artefici del nostro destino.”

Conclude invece la propria stagione con una vittoria l’under18 che nell’ultimo turno della fase Gold espugna il campo di Torre del Greco per 61 a 33. Risultato mai in discussione per gli uomini di coach Mirra che hanno così onorato l’impegno fino alla fine come dimostrano le due vittorie consecutive raccolte nelle ultime due uscite nonostante la classifica non desse nessuna speranza di raggiungere le prime due posizioni valide per l’accesso ai playoff. Tante infatti le defezioni e gli infortuni che hanno condizionato questa fase Gold per il Sant’Agnese che fino a quando ha avuto l’intero roster a disposizione è stata ampiamente in corsa per l’accesso al turno successivo.

“La vittoria contro Torre del Greco e quella raccolta lo scorso turno contro Trinità con quasi tutti gli effettivi al 100% – analizza coach Mirra – non fanno altro che aumentare i nostri rimpianti. Purtroppo gli impegni scolastici e gli infortuni hanno condizionato non poco questa fase Gold. Sono certo che se fossimo stati al completo avremmo potuto dire la nostra per la corsa ai playoff nonostante avessimo di fronte formazioni temibili come Volla, Piscinola e Stabia. Ora, conclusi gli impegni ufficiali, devo comunque dire di essere contento di quanto fatto dai miei ragazzi. Gran parte del gruppo, avendo giocato quest’anno sotto età, sarà disponibile anche per il prossimo campionato e potrà solo crescere. Per questo motivo, in questi ultimi due mesi che ci separano dal rompete le righe, continueremo a lavorare in palestra. Quello che abbiamo fatto quest’anno dovrà essere solo la base dalla quale partiremo l’anno prossimo”.

I TABELLINI

Basket Sant’Agnese U16– Promobasket Marigliano U16 59-37 (14-8; 14-15; 19-4; 12-10)

Basket Sant’Agnese U16: Romolo 7, Ranauro 22, Pascucci, Serino 2, Musto 26, Barletta, Caruso 2, De Simone, Troisi, Attanasio, Centrella. Coach: Mario Capitanio.

Torregreco Bianco U18 – Basket Sant’Agnese U18 31-63 (7-14; 9-17; 10-13; 5-19)

Basket Sant’Agnese U18: Giangregorio 8, Del Sordo 21, Bosco 11, Benedetto 5, Parziale 7, Arcari 9, Cataldo, Di Iorio, Salerno 2. Coach: Davide Mirra