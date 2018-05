Telese Terme ospiterà le finali regionali U18 Silver di basket Tra le contendenti anche la formazione sannita Città dei Ragazzi che giocherà tra le mura amiche

Si svolgerà a Telese Terme la Finale regionale di Basket Under 18 Silver. Il 23 e il 24 maggio si sfideranno nella Palestra Comunale Foschini di Viale Europa: Pol. Basket Parete, Asd Basket Arzano, Pol. Cesinali e Scuola Basket Città dei Ragazzi di Telese.

Nella prima giornata, il 23 maggio, alle 17.30 scenderanno in campo Parete e Arzano; alle 19.30 Città dei Ragazzi proverà a battere il Cesinali. Giovedì 24 maggio, alle 17.30 la finale per il terzo e il quarto posto e alle 19.30 la sfida per i posti più in alto del podio.

Soddisfatto Giacomo Leonetti, coach della squadra ma anche vicepresidente e responsabile tecnico organizzativo della Scuola Basket Città dei Ragazzi: “Quest’anno il gruppo ha fatto un doppio campionato – ha spiegato Leonetti - , sia under 18 che under 20. Nell’under 20 ci siamo qualificati nella Gold, incontrando compagini che hanno ragazzi che giocano anche in B. Nell’under 18 un problema di infortuni nella prima parte dell’anno ci ha penalizzato, però nella seconda fase abbiamo recuperato molto bene e siamo arrivati imbattuti. Noi ci proviamo a continuare a sognare e a fare l’ultimo passo in più come recita il nostro motto”.

La formazione under 18 è composta da quasi tutti nati nel 2000, tranne un 2001: Daniele Di Meo, Giovanni Galietti, Elia Urbano, Pasquale Pacelli, Giuseppe Morgillo, Giosuè Calandra, Matteo Guarnieri, Francesco Parente, Ettore Di Mezza, Gabriele Torone, Carlo Mercorio.

“Anche nelle altre categorie quest’anno siamo vicini a raggiungere 6 titoli provinciali – ha poi aggiunto il coach Leonetti -. In provincia di Benevento manteniamo una certa leadership. Naturalmente, sulla base di questi risultati, proveremo negli anni a fare sempre qualcosa di meglio. Per il primo anno abbiamo fatto l’under 20. I ragazzi andavano a studiare nelle università distanti dalla nostra provincia e questo rendeva impossibile comporre una squadra. Il fatto che in molti abbiano scelto gli atenei di Benevento e Campobasso ci ha dato la possibilità di partecipare anche all’under 20. Per il primo anno abbiamo fatto anche la squadra femminile, con grande gioia. Stanno crescendo un po’ tutte le categorie e siamo riusciti ad arrivare a un livello alto, cosa che ci fa ben sperare per il futuro”.

Per Giacomo Leonetti, fondamentale, insieme alla bravura dei ragazzi, è l’impegno e la passione che tutto lo staff della Scuola Basket Città dei Ragazzi ci mette. Staff composto da: Peppe Gallo, Angelo Caccone, Davide Mirra, Roberto Ciccarelli, Adrian Forray. Al quale si aggiungono Elia Urbano e Simone Ricciardi, due bravi cestisti (rispettivamente U18 e U20) che hanno cominciato anche il percorso di istruttore. “Il fatto che dall’interno della nostra cantera escano anche istruttori, mi emoziona e mi inorgoglisce in modo particolare”, ha concluso Leonetti.