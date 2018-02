Guilherme: "Ci è mancata la giusta concentrazione" L'attaccante giallorosso: "Bisogna essere più cinici"

Ha portato in vantaggio il Benevento con il suo primo gol nel campionato italiano, ma non è bastato per permettere alla sua squadra di evitare la sconfitta. Ai microfoni di Ottogol Guilherme ha commentato così la prestazione maturata all'Olimpico contro la Roma: “Sono felice per la rete che dedico a mio figlio appena nato. Il risultato è triste e in settimana lavoreremo sodo per farci trovare pronti contro il Crotone. Il primo tempo è stato positivo. La Roma non ci ha impensierito molto e ha segnato su palla inattiva. Nella ripresa ci è mancata la giusta concentrazione. Bisogna essere più cinici, altrimenti diventa difficile. Indubbiamente i nostri avversari erano più forti fisicamente, ma il gioco si vede nei dettagli”.

Ivan Calabrese