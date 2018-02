Inter - Benevento, i tifosi giallorossi si mobilitano Previsto un buon numero di tifosi a Milano, incrementato dai residenti al Nord

L'attesa per la sfida di domenica contro l'Inter è vissuta con fermento ed emozione dai tifosi sanniti. Mai nella storia del club giallorosso, infatti, il Benevento si è recato allo stadio San Siro di Milano. L'appuntamento di sabato sera, quindi, rappresenta un vero e proprio momento storico e in molti cercheranno di presenziare nel settore ospiti di uno dei migliori impianti sportivi d'Europa. Lo spazio dedicato ai beneventani è in corrispondenza del terzo anello, il quale non offre una visibilità ottimale. In virtù di ciò in molti cercheranno di godersi lo spettacolo anche da altri settori. A oggi il numero di biglietti venduti nel Sannio si aggira attorno alle 900 unità. Un numero ragguardevole, considerata la distanza e l'orario non proprio comodo del fischio d'inizio. La macchina organizzativa si muoverà con pullman, pullmini e auto private. In tanti hanno optato per il comodo volo aereo. Non manceranno i tifosi residenti al Nord che daranno man forte alla Curva Sud per offrire un grande tifo al Benevento, sulla falsa riga delle recenti uscite stagionali nelle quali sono stati raccolti applausi e apprezzamenti da parte delle varie tifoserie avversarie.

