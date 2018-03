Fiorentina, Pioli: "Sappiamo cosa fare per onorare Davide" "Era il nostro punto di riferimento. Mi mancherà sempre"

Conferenza stampa prepartita per Stefano Pioli. Il tecnico della Fiorentina ha espresso il suo pensiero unicamente su Davide Astori, sottolineandone l'importanza per la squadra e il grande dolore per la prematura scomparsa:

"Era un ragazzo generoso, positivo, disponibile e altruista. Purtroppo me lo sono goduto per poco tempo e mi mancherà ogni giorno che scenderemo in campo. Un pensiero va alla sua famiglia. Se Davide era una persona speciale è perché anche loro lo sono. Per Francesca e Vittoria non ho parole che possa consolarle, ma una promessa gliela posso fare: ci saremo sempre. I nostri tifosi hanno un cuore grandissimo e avrei voluto avere la forza di abbracciarli uno per uno per consolarci e trovare insieme più forza per andare avanti. Un ringraziamento va a tutto il mondo del calcio, perché per una partecipazione così sentita significa che ci sono dei valori. Toccherà a noi seguire l'esempio di Davide e portarlo avanti. La nostra proprietà si è contraddistinta per signorilità e sensibilità e sta facendo il possibile per aiutare me e la squadra. Stiamo soffrendo molto perché Davide era il punto di riferimento. Sappiamo cosa fare per onorarlo. A me piace stimolare la squadra dicendo spesso di giocare come se fosse l'ultima volta. Dobbiamo fare questo per noi e per lui. Ci ha lasciato degli insegnamenti troppo importanti da non portare avanti. Ci ha trasmesso anche il seme della compattezza e dell'amore per la Fiorentina. Lo custodiremo per fare in modo che possa germogliare".