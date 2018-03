Djuricic: "Primo tempo negativo: ci è mancata la cattiveria" Il centrocampista giallorosso: "Nella ripresa si è visto un altro Benevento. Dobbiamo migliorare"

Ai microfoni di Ottochannel si è presentato anche Djuricic per commentare la gara giocata dal Benevento con la Fiorentina: “Il primo tempo è stato negativo e senza cattiveria. Non è un atteggiamento normale per una squadra che lotta per la salvezza. Nella ripresa abbiamo giocato meglio di loro e ci è mancato il giusto cinismo. Quando inizi senza cattiveria non fai altro che rendere tutto più difficile perché la Fiorentina è un'ottima squadra. Adesso ci sono due gare contro Cagliari e Verona che dovremo vincere a tutti i costi. Mi dà fastidio subire spesso gol su palla inattiva. Bisogna migliorare perché se ci vogliamo salvare non è possibile fare sempre gli stessi errori. Il contesto in cui abbiamo giocato è stato difficile, soprattutto quando dopo tredici minuti ci siamo fermati per onorare Astori. Negli spogliatoi, tra primo e secondo tempo, il mister ci ha detto di giocare come sappiamo per provare a vincere e infatti nella ripresa si è visto un altro Benevento. La salvezza? Ci crediamo ancora. Non potrebbe essere diversamente”.

Ivan Calabrese