Puggioni: "E' stato un insegnamento di vita incredibile" "Non siamo immortali. Non lesinate sorrisi. Davide ci mancherai"

Quello di ieri non è stato un pomeriggio normale per tutti, soprattutto per i calciatori in campo. Christian Puggioni si è affidato a Instagram per esprimere le proprie sensazioni dopo il triplice fischio, postando un pensiero molto significativo su quanto vissuto al Franchi:

"Entrare al Franchi senza di te, tra gli applausi della tua gente è stata un'emozione surreale. Vedere oggi una città intera e una tifoseria ospite meravigliosa, unite nel segno della lealtà e del rispetto dei valori umani è stato un insegnamento di vita incredibile. Per questo, prima del minuto di silenzio, ho chiesto a Milan di mischiarci e abbracciarci. Sì, perché tu hai unito tutti, tu che rappresenti ogni calciatore, ogni papà, figlio o fratello. Domenica scorsa Christopher, il mio bimbo più grande, ha voluto la tua figurina: “Papà -mi ha detto- voglio tenere un ricordo di Davide”. I bambini sono così, ci vedono in tv, giovani e forti come dei supereroi. Ci vedono intoccabili, inarrivabili, quasi immortali. Invece non siamo supereroi e non siamo neppure immortali. Ecco perché ci sentiamo tutti coinvolti e toccati da questa tragedia. È la stessa vita a ricordarci che anche certi "dei" sono mortali e che l'esistenza va vissuta al meglio, sempre, godendo di ogni istante con la propria famiglia e le persone a noi più care. Non lasciate un abbraccio indietro e non lesinate sorrisi che un domani ci potrebbero mancare. Ti ricorderemo per sempre Davide e ci stringiamo forte ai tuoi cari, al di là di ogni colore e di ogni bandiera. Ci mancherai".