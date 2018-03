Giudice Sportivo, Del Pinto salterà il Cagliari Il centrocampista ha subito la quinta ammonizione in campionato a Firenze

Le proteste per la mancata concessione del calcio di rigore a Firenze sono costate caro a Lorenzo Del Pinto. Il centrocampista, infatti, era in diffida e dopo aver subito l'ammonizione da parte del direttore di gara è scattata automaticamente la squalifica. Per la sfida con il Cagliari, però, a centrocampo rientrerà regolarmente Viola e dovrebbe tornare a disposizione anche Sandro. Per leggere il comunicato completo clicca qui.