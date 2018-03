Benevento, Djimsiti e Tosca convocati da Albania Romania I giallorossi saranno impegnati in amichevole

Berat Djimsiti e Alin Dorinel Tosca: questi i giallorossi convocati dalle rispettive Nazionali per i prossimi incontri internazionali. Il primo, raggiungerà il ritiro albanese nella mattinata di lunedì 19 e sarà a disposizione del CT Panucci per la gara Albania-Norvegia in programma il 26 marzo, ore 19.00, all’Elbasan Arena. Il difensore rumeno, invece, sarà impegnato in due match amichevoli. Il 23 marzo, alle ore 19.30, sul campo di Netanya sfiderà la compagine israeliana e il 27 marzo, alle ore 20:30, affronterà la Svezia sul rettangolo verde di Craiova (Romania).