Benevento, quando i calci piazzati sono più croce che delizia Le palle inattive sono il tallone d'Achille dei sanniti, ma sanno sfruttarle anche a favore

Classifica a parte, negli ultimi tempi il Benevento sta ottenendo tanti complimenti per il gioco che riesce a esprimere. I giallorossi non hanno il timore di costruire le azioni dal basso, provando a rendersi pericolosi tramite delle manovre organizzate. Il tallone d'achille più dolente è rappresentato dai calci piazzati. La truppa di De Zerbi, infatti, è la seconda squadra in serie A per numero di gol subiti su palla inattiva: ben 12. Al primo posto di questa speciale classifica c'è il Crotone, fermo a quota sedici. E' un dato che ha fatto perdere molti punti preziosi, soprattutto nelle ultime due partite contro Inter e Fiorentina, quando il Benevento si è dimostrato attento in fase difensiva, ma fragile sugli sviluppi dei calci di punizione: proprio da questa dinamica sono arrivati i gol subiti.

Stranamente le palle inattive sono anche un aspetto positivo. I sanniti, infatti, hanno messo a segno otto gol sfruttando proprio queste situazioni. Sul computo totale delle reti realizzate, fermo a diciotto, questo dato è vicino al 50% del totale. Soltanto sei squadre (Spal, Lazio, Atalanta, Napoli, Inter e Juventus) hanno fatto meglio in tal senso.

Ivan Calabrese