Foggia: "A Cagliari bei ricordi. Abbiamo l'obbligo di vincere" "Sarà una gara importantissima per entrambe. I nuovi acquisti? Stanno dando qualcosa in più"

Nel corso della sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia rossoblu del Cagliari, prossimo avversario del Benevento in campionato. Pasquale Foggia ha espresso così le sue sensazioni in vista dell'incontro che si giocherà domenica: "Sarà una partita importantissima per entrambe. Il Cagliari rischia grosso a causa dei recenti risultati negativi e noi ci troviamo in una posizione difficile. Giocando in casa abbiamo l'obbligo di provare a vincere a tutti i costi. La sconfitta di Firenze è stata dura da digerire, ma il nostro campionato è stato sul filo del rasoio dall'inizio, quindi sono situazioni che viviamo spesso. Sappiamo che ogni gara può rappresentare l'ultima spiaggia, ma fino a quando non arriverà il verdetto della matematica proveremo a ottenere il massimo".

Il passaggio di Foggia al Cagliari è avvenuto nella stagione 2007/2008. Quella fu un'esperienza importante per l'ex attaccante partenopeo: "Mi ha dato davvero tanto. Grazie a quella stagione ho avuto la possibilità di affermarmi in serie A e di assaporare la Nazionale. Ho bei ricordi e sono felice di ritrovare il Cagliari domenica, anche perché tutti coloro che compongono lo staff tecnico sono stati miei compagni di squadra".

Nel Benevento Foggia ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile, ma ha collaborato attivamente con il presidente Vigorito per il rafforzamento della squadra nel corso del mercato di riparazione: "I nuovi acquisti hanno avuto un impatto positivo perché si sono messi subito a disposizione dell'allenatore, anche se non era semplice a causa della lingua. La maggior parte dei nuovi arrivati venivano da un periodo di inattività importante, ma nonostante tutto hanno lavorato sodo per dare il proprio contributo nel migliore dei modi, calandosi totalmente nella realtà. Sono ragazzi positivi che stanno dando qualcosa in più".

All'esordio nel torneo di Viareggio, la Primavera ha trionfato sull'Euro New York: "Per noi è un'esperienza davvero bella, soprattutto per i ragazzi che partecipano alla più importante manifestazone giovanile. Domani affronteremo la Juve, sarà un'altra bella vetrina".

Ivan Calabrese