Benevento - Cagliari, ecco il dato della prevendita Come noto anche per questo incontro sarà possibile usufruire della promo abbonati

E' cominciata lunedì scorso la prevendita per il match di domenica tra Benevento e Cagliari. Come noto anche per la sfida con i sardi la società ha indetto la promo abbonati, utile per poter acquistare un biglietto con lo sconto del 50% per una persona "scelta" da un fidelizzato giallorosso. Questa promozione, però, scadrà alle 19 di venerdì. A oggi sono 590 i biglietti emessi per la tifoseria sannita. Da Cagliari sono stati staccati soltanto 25 tagliandi.

Ical