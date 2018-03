Parigini ancora in azzurro: ecco la chiamata dell'under 21 Il giallorosso convocato per le amichevoli contro Norvegia e Serbia

Nuova convocazione in azzurro per un giallorosso: questa volta si tratta di Vittorio Parigini, chiamato nell'Under 21 che sarà diretta da Alberico Evani nel periodo in cui Di Biagio sarà alla Nazionale maggiore. Una bella siddisfazione per l'esterno giallorosso, che pur giocando poco nella squadra sannita, ha suscitato ancora interesse nei tecnici azzurri.

Dopo aver chiuso il 2017 con quattro successi consecutivi nelle amichevoli disputate con Slovenia, Ungheria, Marocco e Russia, la Nazionale Under 21 torna in campo per i primi due impegni ufficiali del 2018. Già qualificata in veste di paese ospitante al prossimo Campionato Europeo, l’Italia prosegue il suo cammino di preparazione ad EURO 2019 affrontando in amichevole i pari età di Norvegia (22 marzo a Perugia) e Serbia (27 marzo a Novi Sad).

A guidare gli Azzurrini sarà Alberico Evani, che nelle prossime due gare sostituirà Luigi Di Biagio, chiamato a sua volta sulla panchina della Nazionale maggiore per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. L’ex tecnico dell’Under 18, dell’Under 19 e dell’Under 20, ha convocato 24 calciatori tra i quali l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21.

La Nazionale si radunerà nella serata di domenica 18 marzo a Roma e si allenerà lunedì e martedì sul campo del Mancini Park Hotel per poi partire alla volta di Perugia, dove giovedì 22 marzo (ore 18.30) allo stadio ‘Curi’ affronterà la Norvegia. Il giorno seguente gli Azzurrini torneranno a Roma e domenica 25 marzo voleranno a Belgrado per affrontare martedì 27 (ore 18.30) i padroni di casa della Serbia al ‘Karadjordje Stadium’ di Novi Sad.



L’elenco dei convocati

Portieri:

Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori:

Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca Valzania (Pescara);

Attaccanti:

Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Torino), Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Cittadella).

Staff – Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Allenatore: Alberico Evani; Assistente allenatore: Luigi Amleto Garzya; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match Analyst: Marco Mannucci; Medici federali: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Massaggiatori: Enzo Paolini ed Emiliano Bozzetti; Nutrizionista: Cristian Petri.

Il programma



Domenica 18 marzo

Raduno entro le ore 20 presso il ‘Mancini Park Hotel’ – Roma



Lunedì 19 marzo

ore 10.30 allenamento

ore 13.00 Incontro stampa (calciatori) preso Mancini Park Hotel

ore 15.30 allenamento (chiuso alla stampa)



Martedì 20 marzo

ore 10.30 allenamento (chiuso alla stampa)

ore 13.00 Incontro stampa (calciatori) presso Mancini Park Hotel

ore 15.30 allenamento al termine trasferimento presso Hotel Best Western 4 Torri – Perugia



Mercoledì 21 marzo

ore 14.00 Conferenza stampa (tecnico) presso il Comune di Perugia

ore 15.00 incontro scuole calcio con 2 calciatori (circa 30’) presso Stadio Curi di Perugia

ore 15.30 allenamento MD-1 presso Stadio Curi di Perugia (solo primi 15’ aperto alla stampa)



Giovedì 22 marzo

ore 18.30 ITALIA - NORVEGIA Under 21 presso lo Stadio “Curi” di Perugia

(al termine incontro con la stampa)



Venerdì 23 marzo

ore 10.30 allenamento presso CS di Solomeo (chiuso alla stampa) nel pomeriggio trasferimento a Roma presso Mancini Park Hotel



Sabato 24 marzo

ore 10.30 allenamento

ore 13.00 Incontro stampa (calciatori) presso Mancini Park Hotel

ore 15.30 allenamento (chiuso alla stampa)



Domenica 25 marzo

ore 10.30 allenamento (chiuso alla stampa)

ore 16.30 volo Roma-Belgrado e trasferimento presso l’Hotel Park - Novi Sad.



Lunedì 26 marzo

ore 13.00 incontro con la stampa in Hotel (il Tecnico)

ore 16.00 allenamento MD-1 presso Stadio di Novi Sad (solo primi 15’ aperto stampa)



Martedì 27 marzo

ore 18.30 SERBIA-ITALIA Under 21 presso il “Karadjordje Stadium” di Novi Sad (al termine incontro con la stampa)



Mercoledì 28 marzo

ore 07.10 partenza volo per Milano

ore 11.40 partenza volo per Roma