Seduta al Vigorito per il Benevento. A parte Iemmello Prosegue il lavoro di Sandro verso il pieno ritmo

Questo pomeriggio il Benevento si è allenato sul manto erboso del Ciro Vigorito in vista del match di domenica con il Cagliari. De Zerbi ha potuto fare affidamento su tutti gli effettivi, a eccezione di Iemmello che ha svolto un lavoro fisioterapico e in palestra a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro. Il tecnico ha improntato la seduta sulla parte tattica, con possesso, fase di attacco e palle inattive. Continua il graduale rientro a pieno ritmo di Sandro che, come ieri, ha lavorato parzialmente con il gruppo aggiugendo dei lavori atletici. Nella giornata di domani è in programma una seduta pomeridiana al Ciro Vigorito.