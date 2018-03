Benevento - Cagliari, l'aggiornamento della prevendita Bel passo in avanti rispetto al dato di ieri. Domani scadrà la promo abbonati

Buon incremento di biglietti venduti per la sfida tra Benevento e Cagliari. Alle ore 19 si contano 1075 emissioni per la tifoseria giallorossa che, rispetto ai 590 di ieri, permettono di compiere un bel passo in avanti. Ricordiamo che la promo abbonati, utile per poter acquistare un tagliando con lo sconto del 50%, scadrà alle 19 di domani sera.

Prosegue la prevendita anche in terra sarda: per il settore ospiti sono stati acquistati 45 biglietti.

