Brignola scelto per la fase Elite dell'under 19 E' arrivata la convocazione che si aspettava: il giallorosso sarà in azzurro dal 21 al 27 marzo

Dopo la stage di due giorni a Bibione, per Enrico Brignola è arrivata la chiamata definitiva per la fase Elite del campionato Europeo Under 19. Il CT Nicolato ha scelto anche l’attaccante sannita per l’Europeo di categoria, in calendario dal 21 al 27 marzo in terra friulana. L’Italia, inserita nel gruppo 3 con Grecia, Repubblica Ceca e Polonia, farà il suo esordio contro gli ellenici, mercoledì 21 marzo allo stadio ‘G.Teghil’ di Lignano Sabbiadoro (ore 15.30, differita su RaiSport alle ore 16.00 del 22 marzo). Nello stesso impianto sportivo, sabato 24 (ore 15.30, diretta RaiSport), gli azzurrini sfideranno la selezione polacca. A chiudere il mini-torneo, la gara contro la nazionale ceca, in programma martedì 27 marzo, ore 16.30 (diretta RaiSport), al “Friuli – Dacia Arena” di Udine. La vincitrice del girone si qualificherà alla fase finale che si terrà in Finlandia dal 16 al 29 luglio.

I CONVOCATI

Portieri: Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Ternana);

Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Juventus);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Inter);

Attaccanti: Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Pescara), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Cremonese).