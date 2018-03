Lopez: "Il Benevento è cambiato: sarà una gara difficile" Il tecnico del Cagliari in conferenza: "Quella di domani è una partita importante"

Conferenza stampa per il tecnico del Cagliari Lopez, ecco le sue dichiarazioni riportate da cagliarinews24: "Quella di domani è una partita importante, lo dicono classifica e calendario. Anche se il Benevento avesse 10 punti più di noi sarebbe la stessa cosa. Bisogna curare i particolari e giocare al massimo, sono gare che lasciano sempre il segno. Ci vuole una grande prestazione, anche più che contro la Lazio. Contro la Lazio abbiamo fatto molto bene in fase di non possesso e siamo riusciti a restare alti. Mi è piaciuto il fatto che contro una squadra forte abbiamo fatto molto bene. Non si possono paragonare i cambi nostri con quelli della Lazio, siamo tutti tifosi del Cagliari ma non possiamo essere presuntuosi e confrontarci con squadre di un altro livello. Non è giusto fare certi paragoni. Quello che non dobbiamo fare lo abbiamo visto in casa di Sassuolo e Chievo, ci servirà da lezione».



IL BENEVENTO – «Mi aspetto un Benevento che gioca, ha sempre cercato di farlo. Sarà difficile perché loro provano a fare la gara a prescindere da avversario e classifica. Rispetto all’andata loro sono cambiato tanto, dobbiamo stare attenti e non guardare la loro classifica. Se il Benevento è ultimo ci sarà qualcosa che non va benissimo, abbiamo studiato l’avversario e sappiamo cosa fare. Dovremo farlo restando consci del fatto che la partita bisogna giocarla. La squadra di De Zerbi cerca sempre di giocare, questo li porta a concedere qualcosa: dovremo essere concentrati e bravi ad approfittarne».