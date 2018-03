Sagna a rischio per la sfida con il Cagliari Dubbi sull'impiego dal calciatore dal primo minuto

Brutte notizie per Roberto De Zerbi: Sagna si è fermato a causa di un affaticamento muscolare e rischia di non scendere in campo nel match di domani con il Cagliari. Il tecnico giallorosso valuterà le sue condizioni fino all'ultimo minuto, altrimenti sta già pensando ai possibili sostituti dell'ex City.

Ical