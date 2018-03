I tifosi omaggiano Vigorito: "Buon anniversario" Tanti attestati di auguri e stima a dodici anni esatti dall'acquisizione della società

Quella di oggi è una giornata speciale per il sodalizio giallorosso. Esattamente dodici anni fa, infatti, i fratelli Oreste e Ciro Vigorito acquistarono le quote di un club morente, reduce da un fallimento solo pochi mesi prima. In questo periodo di tempo, il Benevento è stato protagonista di una storica scalata, partendo da un possibile fallimento in C2 fino ad arrivare nel campionato di massima serie, traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia del calcio sannita. Sui social tanti tifosi hanno ricordato l'importante anniversario, postando tante immagini dei fratelli Vigorito con frasi di ringraziamenti o di buon augurio, invitando anche il massimo dirigente sannita a essere presente domani allo stadio per la sfida con il Cagliari. La richiesta difficilmente potrà essere accontentata, dato che Vigorito dovrà riposare ancora un po' dopo il malore che lo ha colpito lo scorso tre marzo.

La stessa società, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare questo speciale “compleanno” con un post su Instagram. Una data importante che ha dato il via a un'avventura sportiva straordinaria, capace di dare lustro all'intero territorio come mai prima d'ora.