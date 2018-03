La diretta web di Benevento - Cagliari Seguite con noi la testuale del match

95' Barella insacca dagli undici metri e si porta in vantaggio

94' CLAMOROSO: calcio di rigore per il Cagliari per un fallo di mano di Sandro. L'arbitro ha prima fatto uso del Var per assegnare la massima punizione

91' Gol del Cagliari: insacca Pavoletti sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa. Calci piazzati ancora fatali per il Benevento

90' E' un assedio da parte del Cagliari che le prova tutte per pareggiare. Intanto vengono assegnati quattro minuti di recupero

86' Imperiosa discesa di Viola che serve Coda in area: l'attaccante prova il tiro a incrociare ma si spegne di poco sul fondo

83' Il Cagliari spinge per il pareggio

80' Entra Farias al posto di Castan

79' Grande palla di Viola per Venuti che serve al centro Coda, ma l'attaccante spara alto

77' Per il Cagliari entra Ceter al posto di Han

74' De Zerbi inserisce Billong al posto di Djuricic

70' Il Benevento cerca di gestire il vantaggio, anche se il Cagliari prova a rendersi pericoloso con qualche ripartenza

64' Entra Cataldi al posto di Brignola. Per il Cagliari ha fatto il suo ingresso in campo Sau per Ionita

52' Benevento scatenato: tiro di Viola dal limite, Cragno devia in angolo

51' Progressione di Venuti che arriva fino in area, prova il tiro ma Cragno respinge

49' Ammonito Brignola

46' GOOOL DEL BENEVENTO! Gran tiro di Brignola dal limite che si insacca nell'incrocio dei pali! Giallorossi in vantaggio

16:03 Comincia il secondo tempo. Entra Venuti al posto di Sagna

46' Termina il primo tempo. Benevento - Cagliari 0-0

45' Destro di Sandro dal limite che si spegne di poco sul fondo

42' Contropiede del Benevento con Djuricic che passa a Letizia sull'out sinistro, l'esterno mette in mezzo per Coda che da ottima posizione spara alto

41' Colpo di testa di Pavoletti facilmente bloccato da Puggioni

38' Ammonito Faragò

31' Adesso è il Cagliari a mantenere il pallino del gioco, ma senza creare grosse occasioni

29' Ammonito Castan

24' Palo di Brignola! Il giovane attaccante giallorosso salta un avversario e prova il sinistro da posizione defilata, la palla colpisce il palo alla destra di Cragno

21' Le squadre alzano i ritmi con il Benevento che sembra essere più in palla

15' Sinistro di Viola dalla distanza che esce abbondantemente fuori

11' Si fa vedere il Cagliari con un sinistro a giro di Barella che viene respinto di testa da Sandro

5' Il Benevento cerca di imporre il gioco, facendo girare palla e provando a rubare il tempo alla difesa avversaria con lanci per Coda

15:01 Comincia la partita

14:57 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere alla sfida tra Benevento e Cagliari, valevole per la 29^ giornata del campionato di serie A. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Coda. A disp.: Brignoli, D'Alessandro, Cataldi, Gyamfi, Memushaj, Costa, Venuti, Diabaté, Parigini, Billong, Lombardi. All.: De Zerbi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti. A disp.: Rafael, Crosta, Andreolli, Dessena, Cossu, Giannetti, Farias, Pisacane, Ceter V., Sau, Deiola. All.: Lopez

Ivan Calabrese