Coda: "E' una batosta. Non siamo riusciti a capitalizzare" "Il rigore c'era. Il vero torto è stata la mancata espulsione di Castan"

Dichiarazioni post partita per Massimo Coda che ha commentato così la bruciante sconfitta rimediata contro il Cagliari:” Abbiamo fatto una grandissima partita, ma non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni create. E' stata una batosta subire gol al novantesimo. Il rigore? Non ci siamo lamentati per quello perché sul campo abbiamo avuto la percezione del fallo. Il vero torto è stata la mancata espulsione di Castan che avrebbe incanalato la partita in maniera diversa. Questi errori cominciano a pesare adesso che le partite ce le giochiamo alla pari. Purtroppo veniamo penalizzati spesso da queste situazioni. La mia prestazione? Ho cercato di rincorrere meno per essere più lucido sotto porta, ma non ce la faccio a non ripiegare. Ho un grosso rammarico per l'ultima occasione perché non è da me sbagliarla. Cerchiamo di andare avanti e provare a giocare come fatto oggi per salvare la faccia”.

Ivan Calabrese