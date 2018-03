Letizia: "Poco attenti sul primo gol. La colpa è solo nostra" "Il Var? So solo che a Milano non è stato utilizzato. Ci vuole rispetto"

Ai microfoni di Ottochannel si è presentato anche Letizia, ecco le sue dichiarazioni: “Siamo andati sotto la curva dopo la partita perché i tifosi ci hanno sempre sostenuto ed era doveroso salutarli. Fino al novantesimo abbiamo avuto il risultato in mano e dobbiamo capire che le gare terminano quando l'arbitro fischia. Il Cagliari non ha fatto granché. Siamo stati sconfitti per qualche disattenzione concessa nel finale e la colpa è solo nostra, soprattutto in occasione del primo gol. Quando hai tante occasioni e non finalizzi ti ritrovi sconfitto. Provo tanta rabbia: in settimana abbiamo lavorato bene e ti ritrovi a perdere. La cattiveria? O ce l'hai o no. Ci è mancata in questo campionato, così come la furbizia che dovrebbero essere aspetti fondamentali per portare a casa il risultato. Sul var non voglio dire nulla, so solo che a Milano non è stato utilizzato. Devono avere rispetto del Benevento”.

Ivan Calabrese