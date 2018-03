Djuricic: "Dopo il vantaggio è mancata la personalità" "Abbiamo perso punti decisivi. Per noi è un risultato pesante"

Ecco le dichiarazioni di Djuricic al termine di Benevento – Cagliari: “Nel primo tempo siamo stati protagonisti di un'ottima prestazione. Nella ripresa le cose non sono andate nel migliore dei modi: dopo il vantaggio abbiamo proseguito senza personalità, gestendo male il possesso palla e concedendo due gol nel recupero. Abbiamo perso dei punti decisivi. L'occasione di Coda nel primo tempo? Mi sono trovato lì, ma lui ha avuto una buona idea. Questo non è un problema perché noi giochiamo per i tre punti e non per la gloria personale. Il nostro difetto è che esprimiamo un bel calcio, ma non riusciamo a segnare. Dopo il vantaggio ho pensato che l'avremmo chiusa se avessimo confermato il gioco visto nei primi 45 minuti, però non è stato così. E' un risultato pensate”.

Ivan Calabrese