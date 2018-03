Quanti punti avrebbe il Benevento senza il recupero? Cinque gare perse nel finale, tanti punti persi: così non va

Il riassunto del campionato del Benevento è raffigurato tutto nella sfida di ieri con il Cagliari. Tanto gioco, diverse occasioni create, ma alla fine la sconfitta è arrivata nei minuti di recupero. Sembra una maledizione. Non è la prima volta che si assiste a un incontro dei giallorossi deciso a pochi attimi dal triplice fischio. Problema mentale? Fisico? Non lo sa nessuno. L'unica cosa certa è che si tratta di un grosso difetto di questa squadra. La domanda che serpeggiava ieri allo stadio era la seguente: se le gare finissero al 90', quanti punti avrebbe il Benevento? Ci siamo presi la briga di andare a controllare.

Sono sei le partite decise nei minuti di recupero. La prima è quella disputata con il Torino, persa al 93' a causa di un gol realizzato da Iago Falque. Poi facciamo un passo in avanti per andare a Cagliari, dove al 90' le squadre erano ferme sull'1-0 per i rossoblu: i giallorossi pareggiarono con Iemmello al 93', ma subirono il raddoppio pochi secondi dopo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Passiamo alla sfida casalinga con il Sassuolo, in cui ci fu il famigerato rigore causato da Costa fallito dai neroverdi e, sul successivo calcio d'angolo, arrivò la rete del definitivo 2-1. A Genova fu decretata la massima punizione in favore dei grifoni oltre il novantesimo per un fallo di Belec e ieri è successo ciò che riecheggia ancora come un incubo nella mente di tutti. Soltanto una volta il Benevento è riuscito a decidere una gara in proprio favore nel finale: in occasione del pareggio rimediato con il Milan con gol di Brignoli. La vittoria con il Crotone non può essere presa in considerazione in questa analisi perché la rete di Diabaté è stata realizzata all'89', quindi nel tempo regolamentare.

Nel complesso il Benevento avrebbe sei punti (ne sarebbero sette, ma bisogna sottrarre quello guadagnato con il Milan) in più, utili per avere qualche speranza maggiore per la lotta salvezza che, oggi, sembra irrimediabilmente compromessa.

Ecco le gare decise nel recupero:

Benevento – Torino 0-1 (93' Iago Falque) 1 punto perso

Cagliari – Benevento 2-1 (9' Faragò, 94' Iemmello, 95' Pavoletti) 1 punto perso

Benevento – Sassuolo 1-2 (57' Matri, 65' Armenteros, 94' Peluso) 1 punto perso

Benevento – Milan 2-2 (38' Bonaventura, 50' Puscas, 57' Kalinic, 95' Brignoli) 1 punto recuperato

Genoa – Benevento 1-0 (93' Lapadula) 1 punto perso

Benevento – Cagliari 1-2 (46' Brignola, 91' Pavoletti, 96' Barella) 3 punti persi

Ivan Calabrese