Lucioni, il 9 aprile l'udienza per il ricorso Insieme al suo legale Sticchi Damiani proverà ad ottenere uno "sconto" all'anno di squalifica

Si terrà lunedì 9 aprile l'udienza per il ricorso di Fabio Lucioni dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping. Ricordiamo che il difensore del Benevento è stato squalificato dallo stesso Tribunale per un anno e lo stop terminerebbe ad ottobre. Insieme al suo legale Saverio Sticchi Damiani, Lucioni proverà a limare qualche mese di squalifica per farsi trovare almeno pronto per le prime partite della prossima stagione.