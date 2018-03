"Gestione di una squadra", convegno in Lega a Milano L'incontro è riservato ai team manager, per il Benevento è presente Alessandro Cilento

Si sta tenendo in queste ore nella Sala Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di A e B in via Rossellini a Milano, il convegno sul tema “Le nuove frontiere della gestione di una squadra”, programma di incontri formativi per le figure professionali amministrative delle società di Serie A Tim e Serie B Conte.it per la stagione sportiva 2017-18. Il convegno è riservato alla figura del tam manager, per il Benevento è ovviamente presente Alessandro Cilento. Vari i punti trattati così come i relatori presenti: “Calciatore, allenatore, dirigete: evoluzione delle dinamiche relazionali” è un argomento trattato da Leonardo Nascimento de Araùjo, dirigente sportivo, allenatore e opinionista televisivo. Per “La gestione di una squadra”, il relatore sarà Emidio Morganti, Responsabile Commisisone Arbitri Nazionale serie B. Si andrà avanti nel pomeriggio con “La gestione delle risorse umane nel mondo televisivo”, relatore Popi Bonnici, Chief of Editorial Television Coverage Lega Serie A, e Luigi Antonini, Regista Televisivo. Si chiuderà con il tema “Quando i calciatori vengono minacciati e intimiditi. Presentazione del Rapporto Calciatori sotto tiro, curato dall'Associazione italiana calciatori”, relatori Fabio Poli, Direttore Organizzativo Associazione Italiana Calciatori e Pierpaolo Romani, Collaboratore Associazione Italiana Calciatori.